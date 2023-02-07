一名男子透過網路出租女友約到一名假女友，兩人約會時男子不停伸出鹹豬手，因猥褻挨告被判6月徒刑，事後男子不滿挨告，竟盜用女子照片合成不雅照，還在女方Youtube影片下方留言「我看到有隻油頭驢子在滿口噴糞」、「這頭髮是多久沒洗啊？」、「好恐怖，驢子會講話」等言語人身攻擊，女方後來得知自己在Twitter上被罵，氣得報警再度提告。

阿本（化名）於2019年7月間透過LINE與仲介公司聯繫，詢問出租女友服務，並以3小時7200元與小美（化名）扮演情侶約會，雙方也約定角色扮演期間僅可為牽手、摸頭及擁抱等舉動。後來兩人在大安森林公園約會時，阿本先是語帶威脅要小美和他回家做愛，後來更不顧小美意願，出手撫摸小美大腿內側，還掀開她衣服領口看胸部，並抓她屁股，直到雙方約定的三小時結束後，小美才驚慌離去並報警提告。

事後阿本被判有期徒刑6月，但他心生不滿，在2021年3月間開始盜用小美照片，並以小美的照片合成不雅照，此外還在小美的Youtube影片下方留言嘲諷「我看到有隻油頭驢子在滿口噴糞」、「這頭髮是多久沒洗啊？」、「好恐怖，驢子會講話」，更以小美的照片創建Twitter帳號並寫下「哈囉我是出租女友，是個體型玲瓏有致又高挑的女生，我的性格溫和、乖巧，有時有點小迷糊，雖然我不知道能不能符合你的期待，但是我會盡力扮演好你女朋友的角色喔！如果你們敢對我亂來我會告你們強制猥褻」，並貼上出租女友的價目表，以此嘲諷小美，阿本還自導自演切換其他帳號留言「哇！比打砲還貴欸！」。後來小美經過友人告知，才知道自己在Twitter上遭到誹謗，氣得提告。

阿本到案後辯稱自己所說的「頭很油」、「臉很長」是事實，且並無指名道姓，更指小美本來就長那樣。

法官認為阿本在文字間暗諷小美為驢子，衛生習慣差，又冒用小美臉書暱稱於Twitter設立帳號，且留言「我看到有隻油頭驢子在滿口噴糞」、「這頭髮是多久沒洗啊？」、「驢子會講話」等詞批評小美，明顯均是在貶損他人之語詞，帶有人身攻擊之意味，使人在精神上、心理上感覺難堪，因此認定阿本犯《刑法》加重誹謗罪、《個資法》，法官從重依違反《個資法》判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。全案可上訴。