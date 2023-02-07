新店區長陳怡君及安來市長田中武夫簽署交流MOU。（新店區公所提供）

日方帶來安來市傳統藝術表演。（新店區公所提供）

新北市新店區與日本島根縣安來市今（7）日在新店行政園區進行「友好交流都市備忘錄」簽署儀式，由新店區長陳怡君及安來市長田中武夫共同簽署，立法委員羅明才、日本台灣交流協會有岡美奈主任出席觀禮。雙方承諾將維持長久友好關係，致力協助產業、觀光、教育、體育、文化藝術、培育人才等領域交流合作，盼實現經濟交流與技術提升。

安來市位於日本島根縣東部，擁有豐富的天然環境與文化資產，由於盛產鐵砂，以「安來鋼」鋼材著稱，轄內的「足立美術館」有日本第一庭園美稱，是享譽國際的知名景點。安來市近年與新店區互動密切，曾於2018、2019年兩度來訪，針對教育及文化領域進行交流，2021年間因疫情因素，雙方改以線上視訊方式會談，就往後交流計畫交換意見，初步達成締結友好關係的共識，促成今日的簽署儀式。

日方特別準備安來市的傳統藝術表演，陳怡君則致贈日方由知名毫芒藝術家陳逢顯以日本黑瓦為素材創作的紀念品，雕刻有「新店安來」字樣，象徵台日雙方深厚的淵源，與兩座城市間永續的情誼。

新店區公所表示，明天將安排訪團貴賓參訪碧潭、寶高智慧園區等景點及建設，並品嘗台灣特色小吃，讓日方能更加了解新店的地方特色與城市發展，也希望藉由交流備忘錄的簽署，讓新店區與安來市友好關係更深化，共同推動更緊密的交流合作。