許多民眾都會開玩笑稱從未確診新冠肺炎的人是「天選之人」。然而，一名男網友無奈表示，自己「1年1確診」，已經連續3年染疫，就算每天勤洗手、酒精消毒、戴口罩也無法徹底防範病毒的侵害，讓他不禁崩潰直呼：「尾牙抽獎都沒這麼幸運」。貼文一出，也讓其他人笑說，「這才是真正的天選之人」。

原PO在臉書《爆廢公社二館》發文表示，常聽說，「1天1蘋果，醫生遠離我」，但自己卻是「1年1確診」。他透露，首次確診是110年時在公司感染，第2次則是111年被親友傳染，沒想到今年竟然又再度中鏢，且完全不曉得在何處染疫。

從原PO上傳的截圖可見，他其實已接種完3劑疫苗，強調自己在疫情期間都有勤洗手、酒精消毒、戴口罩，不料仍然沒辦法完全抵禦病毒，連續3次確診，大嘆：「尾牙抽獎都沒有這麼幸運」，不過原PO也在留言串底下表示，施打疫苗後的2次確診都是輕症，不像第1次那麼嚴重。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「你也太衰了吧」、「原來你才是真正的天選之人啊」、「我本來都沒確診過，沒想到保險一過期馬上中鏢」、「1次我就快死了！3次根本勇士」、「集滿3次應該就有無敵星星了吧」、「我們家保險買好買滿，結果都沒有確診」。