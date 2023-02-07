麗豐表示，2023年將以重塑品牌形象、加強產品銷售等各項活動期以加重營銷力度，並針對三級以上城市進行招商活動計畫，緊抓景氣復甦的反轉點，力拼全年「克麗緹娜」加盟店數站穩5000大關的目標。

根據財新傳媒和研究公司Markit近期公布最新數據，麗豐主營地區1月份服務業採購經理人指數（PMI）反彈至52.9，為五個月以來首度重回擴張區間，又觀察主營地區稅務總局公告之農曆年假期消費數據，整體商品及服務消費的相關銷售收入保持穩健增長態勢，不僅年增12.2％，亦優於2019年疫情前的表現，顯示主營地區在疫情控管全面解封後的民生消費量能將在春節長假期間正式重啟，將助力美容保養產業其實體服務業務在長達3年的蟄伏期後重新回潮。

此外，主營地區對於醫學美容產業的政策監管趨嚴，更有利於市場上留強汱弱，對於具備研發、產品、通路、營銷能力的麗豐集團，也創造了持續擴大營運版圖的前景。

麗豐表示，第一季雖仍須面臨因確診高峰而影響運營表現的短期陣痛，但集團全體上下已全力備戰、蓄勢待發，主力據點「克麗緹娜」的經營，包括強化產品開發、拓展通路優勢、放大營運規模、落實數字化管理等，憑藉著長期奠定的「產品力」、「品牌力」、「培訓力」等三大核心基礎拓展業績。