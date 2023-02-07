近年發生多起民眾因不堪長期照料，又不忍親人遭受病痛折磨，親手結束重病親人生命的刑案，由於目前殺人罪無法獲緩刑，導致這些人必須入監的「長照悲歌」；法務部7日表示，針對「長照悲歌」殺人案，三方面進行修法，包括研議修正《刑法》緩刑條件為2年以下、放寬緩起訴條件，並對於因「長照悲歌」而殺人者，另修法增訂「長期照護殺人罪」，刑度為7年以下徒刑。

近年來，台灣因政府忽視長照問題，加上社會及家庭結構改變，「老老照顧」的情況越來越多，長期處於高壓環境的照顧者，自己的身心狀況不佳，又不忍親人遭受病痛折磨，最終決定親手結束被照顧者的生命，這類的社會悲劇時有所聞。根據統計，10年來台灣已發生約百件「照顧殺人案」，其中，1／3的加害人犯後選擇自殺。

去年陳姓老父悶死久病的腦麻女兒讓她解脫，最高法院判刑定讞後，因刑期超過2年，不得緩刑，年近8旬陳翁面臨入獄執行的問題，腦麻團體和立委籲請總統特赦陳翁，但類似這樣的「長照悲歌」仍有多件爭訟中，不斷地在台灣社會上演，有些人因被特定人士關注成為焦點，有些人只是默默入獄服刑，身心飽受煎熬。

針對「長照悲歌」案件，法務部積極研議妥研討出下列三種可能之修法方向，包括修正刑法第74條規定，將緩刑要件由「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」修正為「受3年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」，將行為人依刑法第62條、第59條減刑後，即有獲緩刑之可能。但法院是否於具體個案宣告緩刑，事涉法院量刑事項，為事實審法院得依職權自由裁量之事項，本有不確定性。且此等修法方式係全面性放寬緩刑條件，仍待取得社會大眾共識。

另修正緩起訴要件，現行刑事訴訟法第253條之1第1項緩起訴處分要件，為「被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪」，如另增訂「被告所犯為前項以外之罪，符合法定減輕其刑事由，而得處以有期徒刑未滿三年者，準用前項規定」，則是類長照悲歌案件，得有緩起訴處分之機會。但公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪、貪汙治罪條例犯罪等亦將有可能成為得緩起訴處分案件，影響層面較大，民意能否接受，亦待斟酌。

第三，就長照悲歌案件另訂較輕之獨立處罰規定，法務部考量是否增訂第273條第2項「對於直系血親、直系姻親或配偶，因不得已之事由，於長期照護後，犯第二百七十一條第一項之罪者，亦同。」將是類案件法定刑定為「七年以下有期徒刑」，於具體個案中保持得緩刑之彈性，以維持刑罰之衡平性及罪責相當性。