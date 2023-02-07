警方在汪男自小客車上查獲疑似凶刀。（警方提供）

桃園八德27歲擔任水電工的汪姓男子昨（7）晚在嘉義殺死20歲女大生女友後，回到住處19樓頂樓墜樓亡「身首分離」；汪男母親稱知道2人是網路交友認識，但平時相處不差，女方還會不時來桃園看望她，汪母原本情緒穩定，直到相驗時看到兒子屍體慘狀，隨即忍不住悲傷落淚。

據ETtoday報導，汪男殺死女友後，開車回桃園的路上曾傳訊給母親稱「對不起她」，還提到自己遺物交給妹妹處理「就當沒我這個兒子」；汪男母親今前往中壢殯儀館相驗時稱，她知道兒子與女方在網路上認識，女方偶爾會到桃園看望她，但兒子平時不住家裡，她不了解2人是否曾吵架。

汪男母親原本情緒相當平穩，直到見到兒子身首分離後，隨即忍不住悲痛落淚，一旁親友也頻頻拭淚；檢警下午相驗過程約30分鐘結束，檢警對於汪男死因不願多作說明，家屬事後僅低調說，他們剛經歷完這一切，不希望大家一直詢問，盼外界給予空間。

據了解，汪姓男子昨晚先在嘉義市因糾紛刺殺女大聲女友後，凌晨回到桃園八德區社區大樓的住處頂樓19樓墜下，汪男屍體最後在後花園欄杆處被發現，四肢身首分離，救護人員判定明顯死亡，無送醫急救；警方表示，並未在現場發現遺書，已通知汪男的媽媽及妹妹到案製作筆錄，協助釐清案情。