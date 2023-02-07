春節假期結束後學生即將開學，家長除了關心孩子課業外，該如何做可讓學子遠離「開學症候群」？聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥說，只要掌握好「吃、動、睡」這3個大方向，假期的結束與新學期的開始就能無縫接軌。

在長假期期間，尤其還經歷開心的過年，除了豐富的三餐以外，還有許多各式各樣的零食與伴手禮可以享用，羅錦祥說，長假期結束後，學子們最常見的是腸胃炎及變胖的問題，建議可以採取「3蔬2果」即3份蔬菜2份水果，以及「3少2多」少油脂、少加工、少調味、多蔬果、多全穀模式，來幫助孩子恢復正常、健康的飲食習慣，尤其要特別提醒的是，蔬菜相較於水果有較多的纖維及微量元素，糖分也較少，所以絕不要水果來取代蔬菜。

根據「2022年台灣兒童青少年身體活動報告書」顯示，台灣兒童青少年的身體活動量及體適能表現普遍不佳，約僅有4分之1達標。羅錦祥也說，根據世界衛生組織的建議，兒童及青少年平均每天應從事60分鐘以上「中至高強度」的活動，可以是舞蹈、運動遊戲、跳繩等多元類型活動，並採「漸進負荷」原則，像是「少量多餐」方式，在「健康存摺」中不斷累積持續的時間及活動量。

他也強調，親子互動不可少，家長應盡可能陪伴，並且因為青年學子專注時間較短特性，在活動的規畫上，可以用以較有趣味性、互動性及變化性等為主，讓孩子享受活動的樂趣。

而最常被拿出來與上課專注程度相提並論的就是「睡眠」問題，當夜間睡眠不足，容易出現經常上課遲到、打瞌睡等，自然也無法專注於課堂。羅錦祥建議，一般建議學生夜間的總睡眠時間要在8至10小時，最少也要有7小時，建議在開學前就要逐步調整就寢時間，期間如果躺在床上30分鐘還很清醒，建議起來活動一下，走幾步、喝個水、上個廁所等，就不會陷在想睡又睡不著的場景中，可逐步調整回到正常的作息，把生理時鐘校準回來。