台中市大里區益民國小活動中心暨地下停車2日完工，後續由益民國小辦理裝修，預計今年下半年度啟用非營利幼兒園，滿足校園師生活動及社區共享資源理念。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市建設局、教育局、交通局與大里區益民國小攜手合作，推動「大里區益民國小活動中心暨地下停車興建工程」，於本月2日完工。建設局7日宣布好消息並表示，工程後續由益民國小辦理裝修，預計於今年下半年度將啟用非營利幼兒園，盼能因應在地居民集會、停車及幼兒教育需求。

建設局指出，益民國小位於大里商業樞紐，學生人數達1372人、共52班，然而學校、社區欠缺大型集會場所，舉凡集會、典禮、演藝活動都只能利用風雨操場辦理，常受限於戶外空間及天候影響；大里區益民國小活動中心暨地下停車興建工程自去年2月24日開工，近1年來，克服疫情影響缺工缺料等困境順利完工。

建設局長陳大田表示，此工程總預算約2億7600萬元，中央交通部前瞻補助及國教署補助約8540萬元；益民國小規畫多功能學生活動中心並結合地方需求建置地下停車場，啟用後將完善校園空間及強化地方機能，盼藉由活動中心連結地方，共創大里在地居民與學校師生共同成長的珍貴記憶。

陳大田說明，新建活動中心為合格級綠建築，1樓為國小附設幼兒園、圖書館、階梯視聽教室，2樓設計挑高10公尺的室內活動中心，可容納1座室內籃球場及表演舞台，地下1樓則作為公共停車場，共149個車位供周遭居民使用。另，後續將復原戶外PU跑道、運動區域等校園空間。

中市府教育局指出，非營利幼兒園是由政府無償提供土地、建物、設備，委託非營利法人經營，營運團隊尚在徵選中；目前規畫開設4班3歲以上至學齡前兒童混齡班，只要設籍於台中市皆可申請，預計於今年8月開館服務。