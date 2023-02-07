高雄為全改善市內公車環境，除邀請年長、身視障民眾一同討論外，還舉辦「公車服務設計策略2.0」工作坊，邀請5％ Design Action社會設計平台-執行長楊振甫與市區7家公車業者，透過楊振甫分享如何跳脫框架思維，灌輸業者新思維，創造更優化、創新的公車服務環境。

交通局表示，透過舉辦工作坊，以分組研商互動模式，藉由跨領域的分享，激發高雄市所屬7家客運業者更多不同的服務公司經營思維。

在會中，楊振甫引導大家透過「社會設計」概念探討新型態的公車服務，重新定義公車服務過程，也強化駕駛長對於公車服務的角色定位，藉由跨領域的經驗分享，期能提升整體公車服務品質與更新形象，現場公車業者互動踴躍並提出許多想法，大家共同腦力激盪，找出公車搭乘痛點並分析原因，讓彼此了解不同面向的想法。

楊振甫也分享服務設計的概念，他表示，讓問題的根本聚集，用設計的力量來改變它，從A點到更好的B點，盤點公車服務過程，透過每個與乘客互動接觸點，實際體驗找尋服務盲點，思考在基本服務框架下，從心理學上雙因子理論發想，強化整體公車服務的體驗，進而創造出新型態公車服務。

交通局副局長劉建邦表示，近期在各客運業者的努力下，公車運量已有穩定提升，交通局除致力提升高雄市交通便利性與服務品質外，未來也將針對公車服務面向重新定義，以提供市民更優化、便利的高雄市公車的服務。