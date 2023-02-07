星期一，土耳其和敘利亞發生苪氏規模7.8級地震，目前死亡人數已上升到5000以上，注定是近年來最慘重的震災。

嚴重災情的地震，大多在板塊交界帶，土耳其就是這樣的地形。在海上的地震雖然對陸地影響小，但也可能造在海嘯，而嚴重的海嘯造成的死難，更超過陸上的地震。

以下是過去 25 年以來，世界上最致命的地震：

2022年6月22日：阿富汗， 6.1級地震，超過 1,100人死亡。

2021年8月14日：海地， 7.2級地震，造成 2,200多人死亡。

2018年9月28日：印尼蘇拉威西島， 7.5級地震，引發海嘯，造成4,300多人死亡。

2015年4月25日：尼泊爾，7.8級地震，超過8,800人死亡。

東日本大地震引發的海嘯。(圖/路透)

2011年3月11日：日本東北部外海30公里處， 9.0地震，嚴重搖撼東日本，多處城市房屋受損，甚至陸面液化噴沙，但更嚴重的是海嘯，造成2萬人死亡，以及福島電廠核災。

2010年1月12日：海地，7.0級地震，超過 10萬人死亡，另一種估計是驚人的31萬6千人。該國長期貧困，救災能力幾乎為零。

汶川地震。(圖/新華社)

2008年5月12日：四川汶川縣，7.9級地震，造成8.75萬人死亡。

2006年5月27日：印尼爪哇島，6.3級地震，造成5,700多人死亡。

2005年10月8日：巴基斯坦克什米爾， 7.6級地震，造成 8萬多人死亡。

2005年3月28日：印尼蘇門答臘島，8.6級地震，造成1,300多人死亡。

2004年12月26日：印尼蘇門答臘－安達曼海域，9.1級地震，引發印度洋海嘯，波及十幾個國家，造成23萬人死亡。

2003年12月26日：伊朗東南部，6.6級地震，造成2萬多人死亡。

2003年5月21日：阿爾及利亞，6.8級地震，造成2,200多人喪生。

2001年1月26日：印度古吉拉特邦，7.6級地震，造成2萬人死亡。

1999年8月17日：土耳其伊茲米特，7.6級地震，造成1.8萬人死亡。

1998年5月30日：阿富汗巴達赫尚省，6.6級地震，超過4000人喪生。