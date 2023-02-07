楊景翔演劇團《阮是廖添丁》彩排記者會，圖為演員吳靜依（左）、陳守玉（中）、王世緯（右）三位風格迥異的時代俠女子來重新詮釋的「女版廖添丁」。（陳俊吉攝）

楊景翔演劇團《阮是廖添丁》彩排記者會，圖為演員吳靜依（左）、陳守玉（中）、王世緯（右）三位風格迥異的時代俠女子來重新詮釋的「女版廖添丁」。（陳俊吉攝）

楊景翔演劇團《阮是廖添丁》彩排記者會，圖為演員蕭東意（左起）、方意如、曾志遠演出。（陳俊吉攝）

楊景翔演劇團《阮是廖添丁》彩排記者會，圖為演員鄒瑩霖（左起）、王宏元、簡嵩恩、林品翰演出。（陳俊吉攝）

楊景翔演劇團《阮是廖添丁》彩排記者會，導演楊景翔（見圖）表示：「小時候在廣播中聽吳樂天先生的講古與唸歌，這次期望能結合當代表演技巧與台語唸歌的表演形式呈現，以夾敘夾議的說故事方法翻演這個傳奇，希望引發觀眾對那個時期的臺灣有更多了解與連結。」。（陳俊吉攝）

楊景翔演劇團《阮是廖添丁》彩排記者會，編劇施如芳（見圖）表示：「這是一部時代喜劇，我們以廖添丁時代背景做了一些田野調查，發掘出幾個有意思的女性，他們的故事也是1920年代晚期臺灣女性所象徵的新舊處境。」（陳俊吉攝）

楊景翔演劇團《阮是廖添丁》彩排記者會，圖為《阮是廖添丁》演員彩排演出。（陳俊吉攝）

2023TIFA台灣國際藝術節系列節目《阮是廖添丁》，3月24日至3月26日於國家戲劇院閃亮登場。

《阮是廖添丁》由楊景翔演劇團與被譽為「臺灣當代戲曲的最佳詮釋者」的編劇施如芳共同編創，並邀請作曲家柯智豪、音樂執導王希文聯手打造。故事以1927年熙來攘往的臺北車站為背景，一個瘦長俐落的身影一閃而過，大時鐘突然憑空消失，只見牆上留下『廖』『添』『丁』三字，劇情由此展開。是改編的日據時代大正末年廖添丁傳奇故事。

《阮是廖添丁》將傳奇人物—廖添丁的生平史實與民間傳說、鄉野傳奇改編，由三位風格迥異的時代俠女子來重新詮釋的「女版廖添丁」。導演楊景翔表示：「從臺南作家林清文的回憶錄《太陽旗下的小子》一書中，看到許多與我童年相似的地方，彷彿1920年代和1980年代所擁有共通的記憶一樣，我想這是故事比歷史更能創造出記憶的力量來源，於是興起這樣的念頭，要在百年後的臺灣，重新創造屬於我們時代的廖添丁。」編劇施如芳表示：「這是一部時代喜劇，我們以廖添丁時代背景做了一些田野調查，發掘出幾個有意思的女性，時代故事原型包括魔術師松旭齋天勝、女作家黃鳳姿、醫師蔡阿信，他們的故事也是1920年代晚期臺灣女性所象徵的新舊處境。」

演出陣容武力全開，三位俠女由「劇場妖姬」之稱的演員王世緯飾演「魔術師Crystal」、全方位演員陳守玉飾演「高女畢業生Yuli」以及最有潛力演員吳靜依飾演「童養媳扒手阿珠」分別演繹；男演員則包括由王宏元飾演的日籍辯士、洪健藏飾演擁有飛行員夢想的青年、蕭東意則是對廖添丁有特殊情感的管家，另外知名歌手林玟圻Ctwo飾演銀行老闆；卡司陣容還有曾志遠、方意如、鄒瑩霖、林品翰、簡嵩恩等。

楊景翔演劇團以「透析時代氣氛，紀錄當代現象」為目標，從跨文化角度寓言式文本呼應當代與生活，從《明年，或者明天見》創下水源劇場連續三周十四場次完售紀錄、《單身租隊友1＆2》全臺巡演不間斷、經典之作《我為你押韻–情歌Revival》好評安可加演，以及歷史傳奇人物《阮是廖添丁》對土地的記憶與認同，這次繼音樂劇《台灣有個好萊塢》再度挑戰台語文本，導演表示：「小時候在廣播中聽吳樂天先生的講古與唸歌，這次期望能結合當代表演技巧與台語唸歌的形式說故事方法翻演這個傳奇，希望引發觀眾對那個時期的臺灣有更多了解與連結。」