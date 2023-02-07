女星隋棠出道多年形象知性、熱衷公益，今（7日）卻被週刊報導住進大直新家後，放任3個小孩在深夜、清晨嬉戲吵鬧，鄰居多次溝通皆無效，還被隋棠回「你們就跟著早點起床囉！」只好走法律途徑，引發社會議論，有網友認為隋棠不裝隔音的原因是不捨掀開地板；對此，網紅廣告小妹稍早PO隋棠裝地暖的照片，直接打臉網友的說法。

根據《鏡週刊》報導，大直鄰居控訴隋棠放任小孩在深夜、清晨製造噪音，儘管提出合資隔音墊的改善方法，仍被隋棠以「會影響居家設計」婉拒，逼得鄰居要看身心科、提出民事告訴，而隋棠老公Tony則主張鄰居曾對他們咆哮導致隋棠和孩子嚇到。

廣告小妹7日針對隋棠疑擾鄰事件發文評論，她認為明星應該都願意砸錢裝潢，如果隋棠當初有做地板隔音就能避免掉此爭議，眼見有網友留言幫忙解圍：「可能是捨不得掀開地板？這工程很大欸！」廣告小妹便搜出隋棠上月26日在臉書透露家裡裝了地暖的貼文，大呼真的裝對了，廣告小妹忍不住質疑：「所以，家有三名孩童，裝地暖卻不做隔音？」

網友不禁留言：「樓下願意出錢，這是難得一見的好鄰居吧」、「他們家需要震樓神器，感同身受一番」、「可能因為地暖廠商有給她業配，隔音棉沒有所以她就⋯⋯」、「贊成提告⋯才會有辦法共同解決」，但也有網友認為「她有做地暖，可能不行再加隔音棉了」、「除了樓層中空可以上下樓確實隔音，其他施做，效果都不理想」、「會不會是另一棟房子」，引起兩派網友熱議。

隋棠經紀人稍早表示現在還在了解狀況當中，如有任何消息會再進一步回覆。