「瓦礫堆活埋26小時」找到了！ 前英超球星獲救傷勢曝

土耳其邊境城市加濟安泰普省（Gaziantep）6日接連發生2起芮氏規模7.5以上強震，目前已知在土耳其、敘利亞2國造成逾4800人死亡，還有不少民眾受困在瓦礫堆中。有消息傳出，前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）也被埋在瓦礫堆中，而最新消息指出目前他已獲救。

Deadly Turkey Earthquake: Ex-Chelsea Player Christian Atsu Pulled Out Alive https://t.co/NnHx2Hkv1c — Quickread (@Quickread3) February 7, 2023

外媒報導指出，過去曾效力英超「紐卡索聯足球俱樂部」（NewcastleUnited）、2022年開始效力於土耳其超級聯賽球隊「哈塔伊斯波爾」（Hatayspor）的31歲加納國腳阿特蘇，他和球隊的體育總監沙維特（Taner Savut）以及多名球員傳出很可能被埋在瓦礫堆之下，而土耳其前國家足球隊門將、人稱「足壇硬漢」的41歲「哈塔伊斯波爾」總教練德米雷爾（Volkan Demirel）也為此留下男兒淚，拍影片表示，希望可以派遣救護車前來救援。

最新外媒報導指出，阿特蘇已被救難人員從倒塌的廢墟中救出，加納足球協會也證實了此事，據悉他受困在瓦礫堆中長達26小時，右腳受傷且呼吸困難，目前已被送往醫院，至於體育總監沙維特的搜救行動還在持續當中。而稍早也已經有2名「哈塔伊斯波爾」球員以及技術人員已被救出。