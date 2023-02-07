美喆1月合併營收1.7億元，較上月增加6％，較去年同期減少51％。

美喆指出，歐洲地區客戶下單有增溫現象，有助於帶動整體訂單能見度開始逐步提升，加上集團加大北美地區業務開拓並已小有斬獲，此外，旗下稻殼SPC已小量出貨並持續保持下單需求，可望隨著北美客戶下單持續增溫與積極開拓新客戶，帶動今年營運逐季成長動能。

去年的第三季是綠河營運谷底，綠河指出，美國客戶訂單急凍、越南市場訂單也消失。公司因此積極採取分散策略，擴大中國塑合板接單，同時也開拓台灣、澳洲、秘魯市場，隨著中國訂單成長，去年第4季營收開始回升。

綠河表示，今年1月的訂單出貨略優於去年12月，預期今年2、3月也是持續上升的。目前三座廠產能是全滿的狀態下，單月最大出貨量可達11萬立方米。

綠河指出，美國客戶經過一年的庫存調整後，如今已開始訂單回流，中國市場則因塑合板的滲透率正在增加中，訂單無虞，公司會持續採取分散策略，希望今年營運表現會恢復成長。