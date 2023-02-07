在一名美國空軍上將最近警告美國可能在2025年因為台灣而與中國交戰後，美國國防部負責政策事務的副部長科林·卡爾(Colin Kahl)說，包括中國領導人習近平在內，沒有人知道中國侵台的時間表，他不認為習近平已經做出決定，也沒有見到任何跡象顯示中國可能在未來2年內對台動武。

《美國之音》報導稱，針對美國空軍機動司令部司令麥可．米尼漢(Michael Minihan)上將在一個內部備忘錄中提到，美國可能在2025年與中國開戰，美國國防部副部長卡爾在接受《防務新聞》(Defense News)專訪時對此表示，「我認為誠實的答案是：沒有人知道，對不對？包括習近平在內。因為我不認為他已經做了決定。」

卡爾說，人們可以把它想成：會不會是一年？會不會是2年？還是5年？10年？「我的看法是，我沒有見到任何事情顯示這件事在未來2年內會立即發生。」

他表示，中共一直都在進行令人稱奇的軍事現代化，其中有些作為是針對抗衡美國的，尤其是美國向第一島鏈投送軍力及保衛美國盟友夥伴的能力。而且，「明顯的是，他們正在建設更強的軍力以脅迫台灣。你已經見到那種能力的元素，例如去年裴洛西議長訪問台灣後的回應，他們正在投資一些可能在某個時候足以讓他們入侵台灣的能力。」

即便如此，卡爾表示，他並沒有見到任何跡象足以顯示習近平的軍隊已經準備好這麼做。「我認為他們非常清楚，美國在許多關鍵領域仍然超出它的對手。」

卡爾還指出，在所有條件不變的情況下，習近平應該會希望在不用武力的情況下解決台灣問題，尤其是見到俄羅斯在烏克蘭的經驗教訓。此外，共軍自1970年代以來就沒有打過仗，而且他們最後一次打仗情況也並不是那麼順利。

卡爾表示，美國國防部需要做的是確保美國當前的威懾能力是有意義和真實的，同時必須保持軍事優勢並且使這個優勢與日俱增。「沒有人尋求與中華人民共和國或任何人對抗。我們的姿態是要保衛我們的盟友和夥伴並阻遏侵略。我們不想要衝突。好消息是我不認為衝突迫在眉睫，除非我們像是不小心撞入衝突，所以我們會非常小心不要讓這種事發生。」