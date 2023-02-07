許多人在面試談薪水時，對於試用期後的調薪都會事先問清楚。一位男子表示，去年他和公司主管面試時，對方提到試用期後會調整月薪多3千元，沒想到真的到職、撐過3個月試用期後，主管卻只幫他加薪1千元，幸好他在面試時全程錄音，但主管裝死2個月後還是遲遲沒有調薪，讓他氣到直接提出離職，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard以「遇到史上最爛的公司」為題發文表示，面試時主管和他說明，試用期後月薪會從32K加到35K，到職第4個月後薪水卻只調成33K，詢問主管後對方卻說「薪資是33000沒錯」、「最高可調整到35000，不是調到35000喔～」，直到原PO提出面試時的全程錄音後，主管才說「那我跟公司爭取看看好了，我再跟你聯絡！」

沒想到原PO乖乖等了2個月後，主管遲遲沒有回覆，沒有消息的原PO只好每月發薪就傳訊息提醒主管，最後主管終於受不了道歉，稱依據駐點薪資結構無法調薪，「如果真的有造成你的誤解或錯誤的資訊，在此跟你道歉！」原PO則是相當火速在隔天離職。

對此，許多網友紛紛回應，「不錯喔，有離職，多的是默默吞下的」、「都有錄音不要怕啦，直接公佈公司好嗎」、「連說好的2千都要省的公司」、「給推，不管面試或約談都要全程錄音，勞工就是要團結起來，吞下去就會有更多的慣老闆」。