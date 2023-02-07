婁峻碩愛吃漢堡堡到把圖案穿上身。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩愛吃漢堡堡到把圖案穿上身。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩去年以歌手身分跨界戲劇電影，被視為當今歌壇歌唱、戲劇、主持全方位挺進的人氣小天王，今年才開春又獲導演青睞，一開工就入全新戲劇工作趕拍戲，且預告今年將有三檔戲劇等著拍，加上手上有美式知名連鎖餐廳合作及飲料代言，堪稱是現今當紅炸子雞。

不過今年把重心轉回歌唱事業的他把2023訂為「歌手重點年」，不僅自己新專輯如火如荼準備中預計下半年發行，自己的第二場專場個唱也同步籌備中；此外，同時是團體「五堅情」及「CHING G SQUAD」成員的他更分身投入團體的專輯發行及演唱會工作，讓他一開春就忙到不可開交，預告將一路忙到年底的他儘管工作狂上身誓言全力以赴，但一打開密密麻麻的行程表，苦笑說：「有點不想面對！」

除了工作行程滿檔，婁峻碩近期還獲得美式知名連鎖餐廳的廣告合作機會，他在廣告影片中爽吃漢堡，笑說自己除了愛吃外，從小到大跟這家美式知名連鎖餐廳有著不解之緣，「小時候到長大的一切都跟它有關，不管朋友同學聚餐、家人獎勵都是靠它，覺得很有感情，能接到這次合作，感覺人生成就解鎖！」在拍攝時一口氣吃了好幾個漢堡，笑說：「客戶原本擔心我吃太飽，要我吃一兩口就好，但我都是卯起來認真吃，覺得吃的好過癮！」有趣的是，婁峻碩最近常把愛吃漢堡的喜好「穿」在身上，無論去日本玩或是私下穿搭都常把有漢堡圖案的衣服穿上身，讓粉絲開玩笑說：「碩哥太敬業！」

而趁著農曆春節放年假，婁俊碩決定趁過年給自己放大假，除了返鄉回花蓮陪家人走春，盼了好久的出國旅遊也成行，他飛到日本五天四夜「解放之行」，每天除了瞎拚吃美食，還跑去迪士尼樂園、滑雪，值得一提的是，這次難得去日本滑雪還滑出興趣，看到身旁小朋友滑得比自己還好的他索性跑去二手商場買了二手雪板，更不服輸地自修了半天，有運動天分的他結果摔了幾次後竟然摔出心得，而且還滑出興趣想買一大堆裝備，他笑說：「馬上大入坑了，完蛋！」