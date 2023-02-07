女星隋棠外型亮眼，2002年以模特兒身分進入演藝圈，之後轉往戲劇領域發展，2010年主演電視劇《犀利人妻》一炮而紅，並入圍第46屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。近年她結婚後將步調放緩，時常會透過社群平台分享與家人的生活，好媽媽形象深入人心，沒想到近日隋棠遭鄰居爆料噪音擾民，隋棠的粉絲專頁也遭網友出征，其中一名疑似住戶的人在底下留言，透露隋棠夫妻曾對管理員破口大罵。

據《鏡週刊》報導，藝人隋棠大直社區的鄰居控訴她放任小孩在深夜製造噪音，多次勸說無果，甚至還被嗆聲，鄰居A先生因此需要看身心科，隋棠的先生則表示對方騷擾家人，曾對他們咆哮嚇到隋棠和孩子，目前鄰居A先生已對隋棠夫婦提出民事告訴。

新聞曝光後不少網友湧入隋棠的粉絲專頁，在她的貼文底下留言，其中一位自稱是鄰居的網友爆料：「想溝通都無法，找女的會被甩頭無視，找男的會被回不要跟我說話的英文，對管理員都是破口大罵以後7樓的事都不要打對講機上來。」面對其他網友的關切，該網友無奈回應：「穿拖鞋跟鋪隔音墊原來都是取經等級的難」。

疑似隋棠鄰居爆料。（圖／截圖自隋棠facebook）

該網友還透露隋棠夫婦平時不在家中，房子內只有外傭和管家，「即使回來住幾天口頭講一講，去別的地方住就又重蹈覆轍啊，有時他們回來還比沒回來更吵，請管理員打對講機上去沒用，一定要叫警察來才安靜」，有網友建議用震樓神器反制，讓隋棠一家也體驗充滿噪音的環境，該網友回覆：「但他們不住在這，而且我們要的是往日的安寧，不是摧殘自身的道德」，最後表示：「先謝謝所有願意關心且富同理心的好親民，這邊接下來就不一一回訊了（也在上班中）只盼望自己跟樓下鄰居能重拾往後的安寧度日」，不過尚無法確認該位網友就是隋棠鄰居。