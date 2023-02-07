為發揮電商平台優勢，激發個體經濟活力與創造力，北京市擬推出17條舉措，支持平台經濟發展，促進靈活就業。其中包含讓「個體網店」可將網路經營場所變更為實體經營場所；經營多個網路經營場所的個體網店則可申請「一照多址」登記。

近日，北京市市場監督管理局制定了《關於優化電子商務經營者准入服務工作的通知（公開徵求意見稿）》，徵集意見時間截至2月12日。

根據《新京報》報導，在優化准入服務舉措方面，結合個體電商在經營中較為常見的問題及需求，提出支持個體電商通過位址變更方式拓展線下經營通路，以及支持個體電商採「一照多址」方式記載多經營場所資訊、支持個體電商通過個轉企方式實現向現代企業制度的轉換等。

此外，徵求《意見稿》還提出「創新實施觸發式監管」，市場監督管理部門對「個體網店」堅持「無事不擾」原則，除投訴舉報、大數據監測、轉辦交辦以外，原則上不展開線下監督檢查，最大程度減少對正常網路經營活動的干擾，減輕個體工商戶的負擔。