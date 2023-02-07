台大政治學系教授、中研院院士朱雲漢5日因直腸癌離世，引各界惋惜。台灣民意基金會游盈隆發悼文並回憶，朱雲漢和徐火炎教授是胡老師1977內湖研究的重要成員，游自己當過該研究訪員，從此和投票行為研究結下不解之緣。他還提到，朱雲漢生前曾挺疑美論，和自己南轅北轍。

「永別了，雲漢兄，一路好走！」游盈隆今(7日)在臉書發文表示，昨天一早看到朱雲漢教授辭世的惡耗，宛如晴天霹靂，內心有百般意外、難過和不捨。在這之前，間或聽友人提起，說他身體狀況不是很好，萬萬沒想到他就這樣走了。認識朱雲漢是他大二那一年，朱是大四，高他兩屆的學長。屈指算來已45年。在古意盎然、庭院深深的徐州路台大法學院，見到朱的時候，他總是面帶微笑，侃侃而談，自信寫在臉上，一副政治系高材生的模樣，讓人莫測高深，印象深刻。

游盈隆回憶，朱雲漢聰頴過人，雖然早讀一年，在同儕間仍鶴立雞群。大學及研究所時期，就展現非凡的政治學理論與方法論涵養，且博學多聞，頗有明日之星的風采與架式。坦白講，他就是萬中選一，稀有的天才型政治系學生。後來留美歸國，一路走來，果然順利成功地建立了個人在政治學界崇高的基業與地位。

游盈隆和朱雲漢有緣相識，主要是因為同屬已故中研院院士胡佛教授門生，外人戲稱佛門弟子。朱雲漢和徐火炎教授是胡老師1977內湖研究的重要成員，那是台灣有關「民主價值」政治學經驗研究的開始，游當過這研究的訪員，涉入最深的是1980年台北市選民投票行為研究，從此和投票行為研究結下不解之緣，直到今天。游盈隆感嘆，傷感的是，胡老師2018年9月10日辭世，火炎兄2020年6月23日辭世，雲漢兄2023年2月5日辭世，不到四年半，一一撒手人寰，人生之無常，真令人不勝唏噓啊！

「在基本政治取向和立場上，我和朱院士雲漢兄南轅北轍。」游盈隆提到，包括他最近的疑美論、對民主的悲觀、看好中國共產黨極權體制的崛起等等。但自己仍珍惜過去的淵源，秉持「和而不同」的態度。游最後感性說道：「永別了，雲漢兄，一路好走。從好的一面看，很快地，您會在天上和胡老師、火炎兄重相逢，師生再擺龍門陣，笑談天下大事，不再有世俗的煩憂和肉體痛苦的折磨。」

朱雲漢在1月11日《天下雜誌》刊載的專文中提到，最近一條驚悚的軍購新聞（指14套M136「火山」車載布雷系統），讓我們驚覺到美國正準備將台灣烏克蘭化。他強調，「一旦美國不得不放棄台灣這個戰略棋子，邪惡的美國鷹派，打算把台灣的剩餘戰略利用價值，透支到極限。」