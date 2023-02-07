T1聯盟上季冠軍、本賽季例行賽目前4連勝的高雄全家海神，與線上角色扮演遊戲《天堂M》首度跨界合作，2月11日、12日在主場高雄巨蛋攜手打造「狂浪來襲」主題周，提供超過千份周邊伴手禮，啦啦隊Aqua Mermaids賽前也會化身天堂M職業女角，隨機突擊與球迷互動，並獻上最狂開場舞表演。

海神隊7日表示，屆時現場會營造天堂M熱血遊戲氛圍，在高雄巨蛋戶外打造「狂浪來襲拍照區」，球迷打卡上傳照片，當日前50名可獲主題當日門票，球團也推出「雄狂」走春「人人有獎」活動，再抽Samsung Galaxy S23 Ultra手機，高雄巨蛋場內環廊遊戲「給力！無敵神隊友」、「ㄘㄨㄚˋ克！準心神隊友」、「雄派！超狂神隊友」與「狂發！社群神隊友」，完成任一互動可獲得「天堂M狂浪來襲酷卡」，還可抽天堂M周邊與飲食，完成兩項互動抽「天堂M狂浪來襲好禮」，集滿三項互動，抽「天堂M狂浪來襲狂禮」，中場活動「投籃我最狂」則尋找「最狂神隊友」，透過指定方式投籃進球就可獲得天堂M特別準備的最狂好禮。

這兩天主場周，Aqua Mermaids不但賽前化身天堂M職業女角，隨機突擊環廊互動遊戲區，與球迷互動，開場將由DJ－DinDin改編《天堂M》背景音樂，搭配Aqua Mermaids獻上最狂的開場舞表演，進入館內還有「奇岩村莊」遊戲音效縈繞全場，並在社群同步推出「天堂M・狂浪來襲」濾鏡。

高雄巨蛋戶外廣場在2月11、12日會有「橘子嘉年華 好神SHOW市集」，11日下午5點有Aqua Mermaids與Brownie見面會，12日晚間7點海神隊球星胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒將現身出席。