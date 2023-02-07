烏日警分局分局長尤啓南（左）表示，烏日警分局將持續為大肚、龍井、烏日區的交通及治安平穩全力以赴，營造宜居環境，讓市民都能安心生活。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局烏日分局分局長尤啓南7日親上警察廣播電台台中分台，接受知名主持人季謙主持的「945會客室」節目專訪，針對烏日警分局執行「7328」警政工作，力求掃黑、肅槍、緝毒、掃黃、掃賭、打詐、肅竊及「強化危駕、改裝噪音車輛取締」成果進行分享。

日前台版柬埔寨求職詐騙囚禁案震驚社會，烏日警分局落實清查轄內旅宿業、新建社區大樓出租房間等，並同時將相關防制資訊宣導民眾。提醒民眾瀏覽臉書時，看見「薪資撥款」或「代收公司貸款」為由，要求提供提款卡及密碼或網路銀行之帳號密碼，切勿依指示寄出，以免落入求職詐騙陷阱，遭受犯罪集團誘騙求禁從事違法工作。

為確保夜間用路人、車之安全與住戶居住環境安寧，烏日警分局編排擴大酒駕臨檢勤務，針對噪音車及危險競速飆車等行為，結合環保局、監理單位，執行改裝噪音車稽查工作，強化攔檢改裝及噪音車輛稽查強度，並在深夜好發危險駕車時段，規畫執行移動式測速照相、巡邏守望稽查取締勤務，全程開啟警示燈公開執法，提升見警率，防制交通事故的強勢作為。

烏日警分局分局長尤啓南表示，透過廣播無形的傳遞力量加強宣導，能讓民眾感受警察的親民形象，烏日警分局將持續為大肚、龍井、烏日區的交通及治安平穩全力以赴，營造宜居環境，讓市民都能安心生活。