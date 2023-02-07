年終獎金及紅包資金近期將陸續回到金融體系或投資市場，國壽表示，加上近期新台幣強勢升值，正是入手美元利變保單的好時機，但若不願承擔匯率風險的保戶，就可選擇新台幣利變保單，此類保單不僅具備壽險保障，也可透過保單相對穩健的收益，累積資產，可放大年終獎金或紅包，同時滿足獲取保障、累積資產兩大目標。

國壽近期力推兩張分期繳利變壽險，一張是美元計價的「豪美利101」，有三種繳費年期，即6、10及20年，讓保戶可選擇適合自己的繳費年期，亦可平穩匯率風險，保單2月宣告利率3.5％，保單預利率2.5％。

國壽表示，豪美利101投保首年度即可有高額壽險保障，透過宣告利率與保單預定利率差額，有機會拿到增值回饋分享金，即可適度參與市場機會，前七年增值回饋分享金是用來增購保額，拉高壽險保障，第七年起可視個人需求，調整為儲存生息並約定主動匯撥，可用來規畫現金流。

豪美利101雖然不是目前國壽美元保單銷售第一名，但元月亦是穩定銷售2,500件，新契約保費約新台幣3.7億元。

國壽力推的另一張利變壽險保單，是針對不想承受匯率風險者，可考慮新台幣計價的「祿利吉」，六年期繳費，2月宣告利率2.2％，保單預定利率1％。

國壽舉例，如35歲男性投保祿利吉基本保額180萬元，在轉帳及高保額折減後，年繳保費15.36萬元左右，若宣告利率不變，六年下來總繳保費近92.19萬元，六年繳費期滿，保額約增至185萬元，保單現金值在第七保單年度就增加到逾94.14萬元，即可同步累積壽險保障與資產。

祿利吉目前是其新台幣利變保單銷售冠軍，元月就銷售3,600多張，新契約保費亦有3.5億元左右，在新台幣保單中算表現不錯。