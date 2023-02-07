新機效應告一段落，史上最純蘋果概念股玉晶光（3406）也因淡季受累，元月營收僅13.48億元，寫下去年6月以來的低點，惟仍創下歷年同期新高，在傳統淡季及農曆年長假兩大利空夾擊下，玉晶光元月營收仍能拿下歷年同期新高，表現也算是淡季不淡。