玉晶光7日公布元月營收，經結算元月營收為13.48億元，較去年12月的14.57億元，月減7.52％，惟仍較去年同期的13.07億元，年增3.08％，等於連續三年元月均寫下歷年同期新高紀錄。
玉晶光表示，元月原本就是傳統淡季，營收很難與旺季時匹敵，不過公司仍會努力爭取訂單，今年營運目標仍維持前次法說會的論調，不僅今年首季有望贏過去年同期，全年也會朝超越去年努力。
新機效應告一段落，史上最純蘋果概念股玉晶光（3406）也因淡季受累，元月營收僅13.48億元，寫下去年6月以來的低點，惟仍創下歷年同期新高，在傳統淡季及農曆年長假兩大利空夾擊下，玉晶光元月營收仍能拿下歷年同期新高，表現也算是淡季不淡。
玉晶光7日公布元月營收，經結算元月營收為13.48億元，較去年12月的14.57億元，月減7.52％，惟仍較去年同期的13.07億元，年增3.08％，等於連續三年元月均寫下歷年同期新高紀錄。
玉晶光表示，元月原本就是傳統淡季，營收很難與旺季時匹敵，不過公司仍會努力爭取訂單，今年營運目標仍維持前次法說會的論調，不僅今年首季有望贏過去年同期，全年也會朝超越去年努力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。