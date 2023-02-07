玉晶光7日公布元月營收，經結算元月營收為13.48億元，較去年12月的14.57億元，月減7.52％，惟仍較去年同期的13.07億元，年增3.08％，等於連續三年元月均寫下歷年同期新高紀錄。

玉晶光表示，元月原本就是傳統淡季，營收很難與旺季時匹敵，不過公司仍會努力爭取訂單，今年營運目標仍維持前次法說會的論調，不僅今年首季有望贏過去年同期，全年也會朝超越去年努力。

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