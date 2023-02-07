勞動部部長許銘春7日率隊視察移工一站式服務中心，關懷初入國新聘家事移工參與入國講習的上課與生活情形，除送上新春祝福，並慰勉工作人員春節期間輪值提供服務的辛勞。移工一站式服務中心自112年1月1日起實施，目前已服務超過3千名家事移工，皆順利完訓並取得法定文件，連假期間運作順暢。

因應國人長照需求，一站式中心春節期間持續為雇主及移工服務，平均每日有200至300名新聘家事移工入國，由移工一站式中心安排雙語專人、專車接機接送、提供3天2夜入國講習服務、關懷移工的健康情形及提醒防疫措施，至第3天完訓後交由雇主、仲介接回。

許銘春實地視察一站式中心瞭解運作情形，確認每項環節作業順利，同時嘉勉移工一站式中心工作人員的辛勞，肯定移工一站式中心確保移工入國講習課程的運作順暢，隨時因應航班變化的接機安排調度人員與專車，並妥善因應各種突發事件衍生的床位需求，以及種種的日常挑戰，採取應變作為，給雇主與移工滿意的服務。

另也現場關懷參與入國講習的移工，送上新春祝賀，祝福雇主及移工兔年吉祥，祈望移工朋友新職場順利平安！越南移工們也分享，在臺灣今年是歡慶兔年，在越南家鄉今年則是歡慶貓年，與臺灣不一樣，但在移工一站式中心沒有陌生感，和家鄉一樣有濃濃的節慶氣氛；另外菲律賓的移工雖然沒有過春節習俗，但在移工一站式中心也能感受臺灣新春過節的氣氛，體驗不同文化；印尼的移工Rizka Dessi Amanda說，10年前來臺灣工作還沒有一站式服務，這一次再來臺工作接受入國講習，學到更多在臺灣生活與工作要注意的事項，及法令權益與諮詢管道，非常開心。此外，移工們對於中心提供的住宿品質及餐食口味都感到滿意。

一站式中心自今年啟用1個月以來，順利完成服務超過3千名家事移工，勞動部關懷每一位雇主及移工，為讓移工儘早融入臺灣工作與生活，也簡化雇主的行政程序；希望透過一站式的服務，讓未來移工的引進更順暢，雇主與勞工的關係更和諧。