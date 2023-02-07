陳年的比較濃？有名男子因幫屋主安裝完衛浴設備後，屋主為了感謝他，於是拿了罐飲料要答謝，他提到當下認為「不用啦！不用客氣啦！謝謝啦」，但還是拿了飲料不傷屋主的熱情招待，豈料，當他回到車上後，感覺飲料內容物顏色怪怪的，再看了瓶身的「有效期限」瞬間傻眼，無奈表示「差點被你(業主)害死」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他表示在某住宅安裝完衛浴設備後，業主為了感謝他，請了一瓶飲料，他提到當下和業主說「不用啦！不用客氣啦！謝謝啦」，不過，他還是不好意思伸手拿了飲料，但當他離開後，在車上看了飲料的顏色不太對，再看了飲料的「有效日期」，一看傻眼暗瞧「差點被你(業主)害死」；從原PO上傳的照片可見，其瓶身上的有效期限為「2022.03.17、16:27」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「看顏色以為辣椒醬」、「你是不是沒有安裝好」、「笑死！過期要滿一週年了」、「這屋主母湯」、「能是覺的你該減肥」、「屋主心想：終於送出最後一瓶了」、「減肥茶」、「他想看你試用馬桶，確認不會爆炸」、「清腸胃的概念」、「陳年的比較濃」、「可以留下來哪天通腸用」。

不過也有網友質疑瓶身上是不是製造日期，但原PO也再上傳該飲料瓶身上的註解可見，其明顯寫著「有效日期：標示於瓶身(年/月/日)」。