過年時難得打掃好家裡，想要常常維持乾淨，但又想省時間、省力氣，這時候就需要懶人家電的幫忙，ECOVACS自推出了首創的掃拖機器人的全能基站後，不少品牌都爭相仿效，而今（7日）就再宣布推出親民版的ECOVACS DEEBOT T10 OMNI旗艦款掃地機器人，更請來世界級時尚icon莫莉來當任品牌大使。

全新ECOVACS DEEBOT T10 OMNI旗艦款掃地機器人，9日起推出首波超早鳥預購優惠價2萬2800元。（ECOVACS提供）

全新的ECOVACS DEEBOT T10 OMNI掃地機器人，不僅集結了品牌為傲的六合一全自動基站，更擁有高智慧導航避障技術，能分辦障礙物之餘，更可辨識毛小孩落在地上的乾糧，以直接清掃，配合獨家OZMO Turbo 2.0 旋轉加壓拖地系統，訴求去污率高達99.99%，更能以AI聲控的全方位功能，最後還有自動強力定時洗淨抹布、全機恆溫40度暖風烘乾拖布，以及雙風道10秒自動強力集塵、業界最大 3L 集塵袋，真正解放雙手。

難怪莫莉也說「相見恨晚！」，現在不用再當「跪婦」在地上手刷地板，只要開口就能打掃完全家，真正當個「貴婦」。