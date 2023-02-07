前立委陳柏惟堂哥、曾參選台中大烏龍區市議員的陳玄曄，今(7日)遭前競選團隊女志工控訴，隱瞞有交往19年女友的事實，更將競選團隊女志工當後宮，至少劈腿5人。陳柏惟與陳玄曄今天皆未出面，但下午先後以臉書回應此事並道歉。陳柏惟說：「事件造成許多關心的人失望，讓大家操心，非常抱歉。」

根據報導指出，陳柏惟去年力挺自己的堂哥陳玄曄參選台中市第三選區（烏日、大肚、龍井）市議員，但今(7)日有兩名女子出面指控，陳玄曄隱瞞自己非單身的事實，與多位女性發生不正常性行為，其中不乏有人的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性行為，還有女子也因人財兩失。對此，陳玄曄稍早在臉書表示，針對自身私事不成熟的處理態度，且未在第一時間出面說明白，連累不知情的家人、朋友、工作團隊，他致上最深的歉意。

陳柏惟今(7日)也在臉書發文表示：陳玄曄曾經是我自己團隊的成員，而事件牽涉到的對象，曾經是我團隊的志工。我並不清楚他們相識的細節，在選擇與推薦團隊成員上，我只留意是否具有在地的服務經驗與熱忱。

陳柏惟強調：當事人都曾經為共同的目標努力，發生此事，我理解也同情當事人的傷害；我身為團隊領導者，沒有仔細注意到團隊裡的各種大小狀況，這部分的確是我的疏失。

「事件造成許多關心的人失望，讓大家操心，非常抱歉。」陳柏惟說，這次事件最需要的是當事人積極處理面對。希望當事人能妥善處理，盼事件能早日圓滿落幕。