因大陸偵察氣球上週進入美國領空，美國總統拜登下令派出F-22戰鬥機，以AIM-9響尾蛇空對空戰術飛彈將其擊落。據了解，這枚擊落氣球的飛彈造價約38萬美元（約新台幣1139萬元），外界也對「用千萬飛彈打氣球很浪費」展開討論，對此，中天《盧秀芳辣晚報》7日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾的看法，沒想到大部分受訪者認為美國此舉的主要原因，就是「不差這點錢」。

中天《盧秀芳辣晚報》7日由「辮子妹」進行街訪，對於「美軍出動F22戰機，發射價值破千萬的飛彈，射破偵察氣球」，年輕人紛紛回應，「幾千萬對美國來說小CASE」、「美國就是有錢，把它打一打」、「多打幾發三室一廳就有了」、「美國要放下豪語，無三不成禮」、「天空滿熱鬧的，一千萬爆了、兩千萬爆了、三千萬爆了」、「美國不差這點錢」。

不過也有民眾提出別的意見，如「造成垃圾汙染」、「不太值得，有點破費了」、「不是太高，是不是可以用BB槍射下來？」「不管是不是間諜氣球，有點太貴」、「政治遊戲給它們玩吧，中美我們夾在裡面也不能做什麼」、「現在衛星很進步，不需要用到氣球吧」。

至於辮子妹問到「中國大陸要在氣球上寫什麼字」，得到的答案就更五花八門了，像是「520表示和平」、「要給美國人看得懂，所以要寫marry me」、「美國生日快樂」、「恭喜發財，白包拿來，因為要被打破了，只能說白包」、「兩岸統一」。