懶人家電正當道，過年前大掃除完畢，不想過完年後又打回原型，那就要靠最方便的掃拖機器人來作每天的日常打掃，以及洗地機來每周重點徹底清潔，小米就推出了一站式智慧清潔工作站 Xiaomi 掃拖機器人 X10+，以及Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra，一次成為了消費者掃、吸、拖地的懶人解決方案。

Xiaomi 掃拖機器人 X10+，定價2萬6995元。（小米提供）

Xiaomi 掃拖機器人 X10+為一站式智慧清潔工作站，其配備了17000Pa強勁吸力、雙風管自動集塵設計與升級的拖地功能，一機就能包辦自動集塵、清洗拖布、熱風烘乾和注水等全方位日常清潔工作，其在清掃完畢後，會自動回工作站清洗抹布，以強大水流噴洗清潔盤快速浸溼拖布，高速旋轉與刮擦拖布上的污漬，最後以自動旋轉脫水、再支援快速熱風把拖布烘乾，可是解決了掃拖機器人的痛點。

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra，一機擁有吸塵、拖地與清洗滾刷三合一功能，定價2萬995元。（小米提供）

至於想要認真清潔時，就能選擇小米新推出的Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra，使用者能把掃地機器人打掃不到的點，以其來吸塵與拖地，其具備強大吸力快速清除表面的灰塵與碎屑，再以高頻率滾刷及75度高溫熱水，軟化頑固髒汙並進行高溫拖淨、輕鬆除垢，更有清洗滾刷的功能，無需彎腰即能輕鬆掃拖地板，徹底清潔家中每個角落最方便。