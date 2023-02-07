楊宇騰在見面會上還唱了韓文情歌，標準的咬字令人驚訝。（泓康天下提供）

楊宇騰YU日前首度前往首爾舉辦2場粉絲見面會，並且第1次體驗到了粉絲接機，展現「機場時尚」，雖然已經事先被告知，但是仍然被韓國粉絲的盛大陣仗嚇到，大庭廣眾下被大喊姓名，還被要求拿掉口罩拍照，害羞的他竟然快閃，想躲起來，讓前來接機的工作人員莞爾一笑。

此次見面會楊宇騰是有備而來，2場活動特地穿上一黑一粉的西裝，加上韓式妝髮大變身，讓粉絲當場改口喊他「歐巴」，現場演唱自己的中文歌〈水藍色情人〉和日文歌〈心鏡〉，甚至還練了Paul Kim的韓文情歌〈Every Day Every Moment〉，收服了現場的觀眾，還特別準備了6句韓文情話，一對一地向女粉絲告白，被抽中的粉絲在他告白的瞬間，竟然遮住了自己的眼睛，因為無法直視偶像的超強電眼。

此外，他標準的咬字也令人驚訝，大家原以為他懂韓文，後來才知道是「空耳」硬練來的，所以完全看不懂文字，玩猜謎遊戲時，主持人還直接讓他看題目猜題，現場笑聲不斷。上次到韓國是因為高中畢業旅行的他，暌違10年再到首爾，終於吃到夢寐以求的「醬油螃蟹」，並大逛傳統市場品嚐生韓牛以及辣雞爪，大飽口福一番。

為迎接偶像，韓國粉絲1週前就買下弘大附近的地鐵站LED廣告，以及江南會場外馬路周邊整排的路燈旗，現場擺滿應援的花籃、米籃和立牌，還幫YU及工作人員貼心準備了午餐，滿滿的餐點中竟然出現韓牛、人蔘雞和一整隻大龍蝦。除了韓國粉絲之外，現場來了各國的粉絲，因此活動上同時出現韓中日英四種語言，且來自巴黎的粉絲因為抽中特典，還專程帶了藍白紅的國旗合影，成為第一位見到楊宇騰本人的法國粉絲。

楊宇騰還登上了英文雜誌《Tokyo Weekender》的封面，這一本雜誌從1970年就開始發行，是日本歷史最悠久的英文雜誌，免費提供給在日外國人的雙月刊，他的這一期封面將從2月10日開始上架，屆時將會出現在全日本共計337個外國人經常出沒的地點，包括英美法等所有大使館，甚至是名校明智大學在內的許多國際學校，以及飯店、觀光場所等，都可以見到他帥氣的身影和深度專訪。