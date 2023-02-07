潘逸安成為爸爸後工作運更旺。（艾迪昇提供）

藝人潘逸安自從兒子「糯米」出生後，工作運超旺，公視《牛車來去》一殺青，緊接著加入三立8點台劇《一家團圓》，他每回進組，都會新增人生體驗，或是習得新的技能，這回在《一家團圓》，他進化了國小時玩溜冰的身體記憶，練習2次，解鎖直排輪技能後，就直接上鏡頭拍攝。

潘逸安這次首次飾演外型憨厚的詐騙犯，戲中名字「必然」取得很有記憶點，他開玩笑說：「看來這個詐騙角色，『必然』不會有太好的下場。」他表示這次角色人設反差極大，外表像個無害大學生，卻是專詐騙壞

人，他自認是個可愛的角色，所以對角色的詮釋也做了點調整，將演出風格更為卡通化，讓角色性格更為豐富。

他這回拍戲，又解鎖新的技能，劇中需要他滑直排輪，初看到劇本，他老神在在，暗想自己小學就玩過四輪溜冰鞋，因而沒放在心上，不料拍攝當天，真正踩上直排輪，才發現不是那一回事，他搖搖晃晃的模樣，讓工作人員頻關心「站得起來嗎」？在練了兩三次後，找回滑行感覺就信心滿滿上戲，但因掌握不住剎車技巧，仍跌了2次，嚇壞旁人。