高雄市第11屆立德盃全國少棒錦標賽、高雄金潭國小7日逆轉勝、以4比3打敗北市福林國小，與桃園龜山國小、韓國仁川南洞少棒隊、北市東園國小晉級明日4強戰，將對上實力堅強的韓國仁川南洞少棒隊。

高雄忠孝國小、金潭國小與桃園龜山國小、仁善國小、北市福林國小、東園國小、台中力行國小與韓國仁川南洞少棒隊今天在立德棒球場展開8強戰，地主隊2隊晉級，忠孝國小輸給韓國仁川南洞少棒隊，失去晉級機會。

忠孝國小第一局先攻下2分後，一局下就被韓國仁川南洞少棒隊炮火猛攻，打下11分奠定勝績，其中並有1分的全壘打；忠孝國小在二、三局仍奮力進攻，雖再各拿下1分，但南洞少棒隊全場揮出19支安打，終場仍以17比4擊敗忠孝國小。

忠孝國小總教練陳益圳說，此戰忠孝國小球員傷兵較多，影響整體攻守，且韓國隊擅長打快速球，忠孝雖以刁鑽的球路應戰，想要封鎖韓國隊的打擊火力，但仍無法遏止體形占優勢的韓國隊；韓國仁川南洞少棒隊攻守俱佳，尤以各壘守備補位迅速，少有失誤，被看好奪冠。

地主隊唯一代表晉級4強戰的金潭國小對上北市福林國小，前四局仍以1分之差落後的金潭國小，四局下後攻的李郡逸適時轟出一分全壘打，與福林國小打成3比3平手。之後五局下吳亦安四壞球獲得保送開啟勝績，靠著自己盗向二壘，以及隊員安打火力支援回到本壘得到1分，終場金潭國小就以4比3逆轉勝，成為代表高雄唯一晉級4強的地主隊。

教練徐宏根說，金潭國小今年年初在台韓國際少棒賽打出第二名佳績，今年疫情後球員們就提早練習，球員們訓練紮實，對上福林國小時球員調度準確，才能在堅持最後以1分逆轉勝。

2023高雄市「第十一屆立德盃全國少棒錦標賽」經過5天激戰，7日4強產生，分別為高雄金潭國小與桃園龜山國小、韓國仁川南洞少棒隊、北市東園國小，8日上午8時4強賽後，將由2隊勝隊進行冠軍戰。