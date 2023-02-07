國內持續缺蛋，蛋農指出，農委會與產業團體原已談妥雞蛋每台斤將調漲3元，但隨後卻緊急喊卡，農委會挨批伸手干預。農委會今(7)日下午臨時召集產業代表討論蛋價與供需，承諾絕不干預價格，蛋價也會尊重產銷督導委員會的決議，該會議預計1周內召開，但未透露是否調漲。

農委會畜牧處長張經緯表示，過年前缺蛋時依賴蛋商、蛋農、運銷合作社等積極協調調度來補足用蛋缺口，所以供需一直是穩定的，年後受氣候和疫病干擾，生產上面臨些許不順，農委會尊重產銷雙方的供需和調度，所以還是會回到產銷督導委員會的平台來討論蛋價調整，價格波動也會由該委員會公布。

張經緯強調，整體雞蛋產銷供需還是要回到相關業者的供應，農委會完全尊重市場機制，產銷督導委員會每月會定期召開，也會視情況召開臨時會，中央畜產會將列席，但農委會不會列席，承諾不做任何干預。

然而相較缺蛋，能否買到便宜的蛋、蛋價能否回到過去普遍能接受的區間民眾更為關注，張經緯說，連鎖通路賣的洗選雞蛋因為在洗選時有一定耗損，價格也會較高，平價的蛋則走到傳統市場，因應缺蛋，這段時間也請農民延緩老母雞的淘汰，蛋殼較薄的蛋就不適合洗選而會回到傳統市場，也會平價一些。

張經緯說，影響畜禽產品生產的因素包含氣候、疫病、育成率等，飼養環境若能控制更好，產蛋率的提升也會讓價格適度回穩，飼料價格未來降價空間雖然不大，但現在的匯率和飼料價格看起來不太會有上漲的空間，供應上若能趨緩，確實還會有降價的空間。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，這次養雞業者反映，年前因為雞蛋受到調度缺蛋，因此要求漲價，各縣市理事長的決議是調漲來因應行情，但因為有很多因素所以暫時凍漲維持原狀，未來是否調漲3元還在協調當中。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福說，蛋價的調整都是透過產銷機制來決定，今年初因為氣候因素和調節而有點缺蛋，加上飼料又貴，有討論應該調漲蛋價來照顧農民，否則大環境下產蛋率低，調漲一點至少還能維持生產意願，產銷督導委員會1周內會再次召開，會再和外界公布結果。