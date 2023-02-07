Dyson雖然每年的節日都會推出新色限定款，但今年情人節卻不一樣，特別攜手了台灣超人氣圖文作家H.H先生，以 Dyson美髮科技產品「托帕石橙紅限定色」象徵的活力、吸引力為設計靈感，結合H.H先生筆下的人氣原創角色「美美」，創作出專屬情人節限定小卡，2月10日至14日期間於 Dyson台北新光三越 A11百貨體驗店限量贈送，消費者只要在體驗店內拍照打卡上傳，或購買 Dyson美髮科技系列產品，即可限量獲得「美美情人節小卡」。

12日於Dyson A11體驗店推出美髮造型示範活動，由天后御用髮型師 Nelson 進駐擔任客座造型師，演繹今年春夏秀髮流行趨勢，當日H.H先生也將現身活動現場，為其插畫角色「美美」即席創作，更預計抽出兩名幸運兒贈送H.H先生親繪的美美造型簽名板。（Dyson提供）

另外為了提供給消費者情人節約會造型靈感，更在12日於Dyson A11體驗店推出美髮造型示範活動，由天后御用髮型師 Nelson 進駐擔任客座造型師，演繹今年春夏秀髮流行趨勢，當日H.H先生也將現身活動現場，為其插畫角色「美美」即席創作，更預計抽出兩名幸運兒贈送H.H先生親繪的美美造型簽名板，28日前至指定通路購買Dyson美髮科技系列產品「托帕石橙紅限定色」，更贈台灣原創品牌SOUNDSGOOD獨家限量對襪禮盒。