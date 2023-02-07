P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人網羅的前NBA好手林書豪，抵台後就迅速投入訓練，為預計12日登場的PLG首秀準備，球團也分享林書豪練球影片，呈現他自律的一面。

林書豪在上周六（4日）抵台，鋼鐵人球團也表示，2012年2月4日是林書豪在美國直藍NBA掀起「林來瘋」的開始，11年後他來到寶島繼續籃球生涯，要在港都「從LIN開始」。

鋼鐵人透露，林書豪抵台第1天就投入訓練，球團強調，林書豪進行團體及個人訓練，所有參與訓練人員皆快篩陰性，運動期間皆遵守防疫規範，影片中林書豪遠投近切動作流暢，也進行單打找回場上身體對抗的感覺，展現要為鋼鐵人全力求勝的決心。

鋼鐵人將在7日為林書豪舉辦加盟記者會，完成7天自主健康管理後，預計最快12日主場迎戰福爾摩沙台新夢想家一戰是他來台首秀，但仍會視狀況調整出賽日程。