佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，各界緬懷他過去對台灣社會的貢獻。新北市交通局長鐘鳴時7日在臉書貼出34年前與星雲法師的一次同機緣分，他表示，當年他到美加日韓考察，正好與星雲法師同機且前後排座位，途中他本想向星雲法師請益佛學，法師反跟他聊起市民的日常痛苦「交通」，更開示他大都市對於捷運系統的依賴與其重要性，讓他非常驚訝星雲法師對社會的深入理解與關懷。

鐘鳴時表示，1989年6月1日，當時他還在台北市服務， 奉派前往美加日韓考察電腦號誌，在越洋飛機上，恰好是與星雲大師前後排座位。途中本想向星雲大師請益佛學，星雲大師反跟我聊起市民的日常痛苦「交通」。

鐘鳴時指出，法師開示他大都市對於捷運系統的依賴與其重要性，讓他非常驚訝，星雲大師對社會的深入理解與關懷。

鐘鳴時說，父親退休後，前往佛光山擔任雲水醫院志工，每年春節除夕家人們都會前往圍爐，星雲大師也會親切地發給紅包祝福，父親甚至曾經在佛光山影片中，擔任星雲大師的替身，這些種種因緣讓他能夠有機會了解星雲大師的人間佛教、生活佛教，更有機緣在佛光山皈依佛陀、短期出家、感受山林、研習佛教經典，讓他非常感恩。