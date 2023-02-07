經營刺青器材買賣的柯姓女子在淘寶網站購買4條「珍珠膏」，結果賣家誤寄629條管制的麻醉軟膏給她，遭海關查獲送辦。柯女拿出大陸賣家傳送的道歉訊息佐證清白，高雄地院認為珍珠膏和麻醉軟膏兩者價格差異甚大，採信柯女說詞及證據，最後判她無罪，可上訴。

2021年3月柯女向淘寶賣家「亿美誠品」下單購買4條珍珠膏，報關行以「五金配件」名義寄來台灣，基隆海關查獲、發現包裹內是629條管制的麻醉軟膏，通知柯女說明。柯女強調自己買的是珍珠膏，不清楚為何會收到麻醉軟膏。檢方懷疑柯女購買麻醉軟膏販售給全台刺青師使用，依違反藥事法將她起訴。

柯女辯稱是大陸賣家弄錯商品，不可能購買違禁品，還拿出當初訂購商品的明細及大陸賣家傳給她的道歉訊息，內容寫「本公司出貨人員疏忽，把買家訂購的珍珠霜寄去麻藥膏」佐證。

法官認為，珍珠膏和麻醉軟膏兩者價格差異甚大，此交易明顯有疏失，採信柯女說詞及證據，最後判她無罪，全案仍可上訴。