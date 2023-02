產業署指出,FIDO聯盟的政府會員包含加拿大、澳洲、英國、美國、德國、泰國及南韓各國的主管數位網路事務機關或機構,產業會員則包含微軟、蘋果、Google、LINE、Meta、VMware、Amazon、eBay、LINE、NTT、KDDI、Softbank、Verizon、RSA、Visa、Mastercard、Intel、Qualcomm 等世界級的網路與軟體、電商、電信、資安、金融及晶片產業等知名產業代表。

產業署說,數位部因為職掌業務涉及電子化政府、電子簽章,及網路、軟體、電信、電商、資安等數位產業,加入FIDO聯盟得以直接與各國政府及重數位產業代表,針對線上身分識別標準與規範交換意見,參與討論相關技術規範的制定,表達台灣的需求與應用導入經驗,並將相關技術的未來發展趨勢分享給國內業者。

此外,產業署也補充說明,FIDO聯盟在會員加入時即已經明文告知不得轉讓會籍與會員的權利或義務(A Member may not transfer, assign or sublicense any of its rights or obligations.)。而FIDO聯盟下會依不同的政府、企業,及消費性應用情境而有不同的工作小組,技術部份有認驗證機制、資安與隱私、生物特徵、身分識別確認與綁定、身分驗證標準等不同的議題。

產業署說,數位部主要的角色在於從主管的電子簽章、數位產業應用、電子化政府等議題來參加各個工作小組的討論。因此,各個單位的參與議題以及所扮演的角色皆不盡相同,分別加入成為聯盟會員,將可擴大並深化國際參與,加速國際接軌。