中信金控表示，1月份因子公司台灣人壽受到新台幣短線大幅升值產生匯兌損失，單月稅後虧損12.03億元，影響中信金控單月獲利；子公司中國信託商業銀行因存放業務動能持續增長，單月稅後獲利30.38億元、較去年成長41％。

中信金控表示，與2022年同期相比，保險業務受新台幣升值影響且股債處分獲利較少，導致獲利衰退；但銀行存放基盤成長，再加上利差擴大，整體稅後獲利較去年同期成長41％。

聯強元月營收281億元 年減16％
光寶1月營收107億元 月減15％、年減22％
陸1月份PMI50.1％ 重回擴張區間 製造業景氣水平明顯回升
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