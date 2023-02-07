中信金控表示，1月份因子公司台灣人壽受到新台幣短線大幅升值產生匯兌損失，單月稅後虧損12.03億元，影響中信金控單月獲利；子公司中國信託商業銀行因存放業務動能持續增長，單月稅後獲利30.38億元、較去年成長41％。
中信金控表示，與2022年同期相比，保險業務受新台幣升值影響且股債處分獲利較少，導致獲利衰退；但銀行存放基盤成長，再加上利差擴大，整體稅後獲利較去年同期成長41％。
中信金控7日公告2023年1月份自結盈餘，1月份稅後盈餘為25.11億元，較2022年1月的66.86億元衰退62％，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元。
中信金控表示，1月份因子公司台灣人壽受到新台幣短線大幅升值產生匯兌損失，單月稅後虧損12.03億元，影響中信金控單月獲利；子公司中國信託商業銀行因存放業務動能持續增長，單月稅後獲利30.38億元、較去年成長41％。
中信金控表示，與2022年同期相比，保險業務受新台幣升值影響且股債處分獲利較少，導致獲利衰退；但銀行存放基盤成長，再加上利差擴大，整體稅後獲利較去年同期成長41％。
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