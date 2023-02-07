蔡作園被江子妤同學當人體鋼管，笑果十足。（台北海大提供）

台北海大同學覺得蔡作園（中）溫柔又帥氣，多希望他課。（台北海大提供）

蔡作園（中）除了發表練習生講座，還下場示範跳舞的密技。（台北海大提供）

這群人、反骨男孩與周曉涵的舞蹈老師蔡作園，是最早被「偶像練習生」節目相中的台籍藝人，他日前受邀赴台北海洋科技大學（簡稱台北海大）為學生開「偶像練習生」講座，並下場挑戰同學們的唱跳功力，消息一出，近百位同學搶要報名現場考核，甚至有十幾位外籍生參加，興奮說喊「我知道他，有看節目，他真的超帥！」

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克開心說，台北海大在少子化下註冊率逆勢超過70％，邀請蔡作園指導同學收穫很多，「同學很喜歡他年輕有實力，口碑會說話超好，我們也希望繼續合作，栽培出練習生」。林威克說，台北海大會更積極結合市場，還透露劉亮佐將和學生拍片和開Podcast節目，請大家拭目以待。

蔡作園今年24歲，年紀與台下同學相近，說話也很無厘頭，講座一開場就自我介紹「很多人以為我是農夫，因為名字叫作園」。其實他有驚人背景，是60年代知名男星苗天孫子，媽媽是女星苗蔚蘭，爸爸則是知名舞者。他以本名蔡作園出道是因為：「因為這個名字是阿公(苗天)取的，有圓融的意思，菜園有樸實、有種有得，取之不盡的意義。」

他講座時以自身偶像練習生暢談甘苦，除了瘦身、遠赴大陸異鄉的煎熬，也自爆因偶像身分被下退團令不准涉足夜店，一群男生仍偷偷去結果竟被節目高層撞見的驚險事件。他說：「我們當下被叫到包廂裡去，裡面一堆影視大頭，我們以為會被破口大罵，結果長官竟然大大誇我們，說以我們這群人為榮。」原來他們一群人一進夜店就很搶眼，讓長官覺得是爆紅的跡象，不怒反讚。

有趣的是，蔡作園除了歌藝和舞技驚人，也因五官俊帥被選作偶像練習生，他演出時，現場演藝系系學會會長江子妤突然小S上身，拿他當起人肉鋼管，不時小吃豆腐和磨蹭，結果台下女同學竟入戲過深，尖叫抗議喊「很不可以」「手放開」！

比賽最後由演藝系一年級的李冠佐獲得第一，他近期在台北海大幾次為同學組團表演已非常受矚目，這次又被蔡老師選為偶像練習生冠軍，實力不俗，蔡作園非常誇獎他「有超驚人潛力」，認為他舞蹈很有機會，冠佐同學幾乎當場出道。