新竹市前市長林智堅去年遭踢爆論文抄襲，被撤銷碩士學位戰清白至今接連吞敗，學術倫理議題再度引發全民熱議。曾被「卡管」的台大前校長管中閔今(7日)回憶，他2018年1月24日在臉書發「I AM FINE」，竟遭立委柯建銘喊話要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。

「心情記事（6:墜落深淵）即將進入痛苦期」，敬請耐心閱讀。」管中閔回憶，台大校長遴選結果公布後沒多久，網路上開始出現有關遴選過程的各種謠言。最先的指控說他「隱瞞」擔任臺灣大哥大公司獨立董事（簡稱獨董）的資訊，而遴選委員會中蔡明興委員是該公司副董事長，兩人之間的關係造成遴選不公。有的甚至指控他未經學校核准即出任獨董，屬於「違法」兼職。這些謠言在網路上迅速擴散，一時之間有燎原之勢。

他原本單純認為這些謠言很容易澄清，許多朋友也力主他公開說明。但也有朋友認為這些指控應該由學校或遴選委員會回應，而不是自己喊冤。他們強調：目前這些攻擊看起來是「中央級選舉」時的輿論操作手法，目的是擴大輿論聲勢；管的說明只會讓輿論火勢越燒越大，並無助於釐清真相。管中閔考慮後採納了他們的建議：靜待相關單位的說明。當時許多朋友對此很不諒解，認為這樣等於默認了指控，他的心情為此極度鬱悶。

所幸學校很快就對外說明，管中閔的兼職申請於2017年5月17日即獲得學校正式同意。但沒多久，輿論攻擊進一步升高為政治攻勢。立法院民進黨黨團在1月24日提出「主決議」，要求教育部應等「遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續（校長）聘任作業」。立法院的「主決議」對行政單位有實質的約束力，這已是赤裸裸的以政治力干涉大學校長遴選了。當天晚上管中閔打破兩個多星期來的沉默，在臉書貼出「I AM FINE」。

「其實那時我身心狀況一點兒也不好，但我不能在政治壓力下示弱，還必須顯示自己從容不迫。」管中閔強調，「I AM FINE」三個字顯然激怒了一些人。第二天立法委員柯建銘在媒體喊話，要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。執政黨的國會黨鞭公然威脅一位大學校長當選人，這種古今中外絕無僅有的惡劣行為，相信所有人都看在眼裡。

管中閔指出，當時民意對這些政治動作的反應非常強烈，結果民進黨黨團幾天後撤回了他們的「主決議」。但既然是政治攻勢，當然不會只有一波。立法委員張廖萬堅與其他兩位立委（蘇巧慧與何欣純）於1月25日召開記者會，指控他抄襲暨南大學在職班的碩士論文。PTT網站上隨即有人指出張廖萬堅自己的碩士論文與另一人的論文高度雷同；有趣的是，此文一出，張廖萬堅立刻偃旗息鼓，再也不提此事。

管中閔說，他次日（2018.1.26）在臉書以「莫須有」三個字回應（「莫須有」正是歷史上冤枉人最著名的藉口）。臺大的誠信辦公室則在審視資料後認為指控不成立，並對外宣布「不予立案調查」；「誠信辦公室甚至從未約談我，可見是非曲直非常清楚。」