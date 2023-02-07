周興哲日前在香港舉辦粉絲見面會，吸引大批歌迷到場支持。（星空飛騰提供）

周興哲日前在港澳進行10天宣傳工作，期間受邀出席「Loewe x 霍爾的移動城堡」時尚活動，更在九龍灣國際展貿中心Rotunda 2舉行「Eric Chou The Moment Fan Meeting」粉絲見面會，吸引上千名粉絲到場支持。

當天熱情與粉絲近距離互動、玩遊戲，他還賣力獻唱夯曲〈如果雨之後〉、〈我很快樂〉、〈怎麼了〉等，現場瞬間變成迷你演唱會。周興哲時隔5年再度於香港開唱，將在25、26日首度唱進香港紅磡體育館，2場門票瞬間秒殺，大展高人氣，同是他首次挑戰紅磡的四面台，賣關子：「香港站會有滿多的驚喜，也會有嘉賓。」

出道8年的周興哲，直率開朗個性，深受粉絲喜愛，日前透露，曾在國小時常被人說他是個小丑，「我很喜歡搞笑，也有很多人認為我很Sad，其實Not，我是個很陽光、很開心的人，只是我很喜歡浪漫的旋律，套入一些歌詞，就會變成很Touching的歌曲」，他也提到創作的歌曲是否有奪下獎項已不太重要，最重要是能感動眾人，「將來會拿出更感動的作品給大家。」