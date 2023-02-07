1,000萬元特別獎分別由台南市東區光南大批發連鎖店、台南市永康區中油加油站及嘉義市西區台塑加油站開出；200萬元特獎由台南市下營區統一超商開出；雲端發票專屬百萬元獎則分別由台南市新市區統一超商、台南市東區億哥牛肉湯、台南市新市區台灣自來水公司、台東縣台東市全聯及嘉義市東區家樂福開出；中獎人花費48元至1,157元不等。

國稅局提醒，111年11-12月期統一發票中獎民眾，請於今年2月6日至5月5日到指定兌獎據點領獎。

為提升民眾兌獎便利性及落實雲端發票從開立至兌獎全程無紙化，財政部已開發「財政部統一發票兌獎」App，供民眾下載利用；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶）者，如於領獎前未列印出電子發票證明聯，全部獎項均可透過該App兌領。

如雲端發票領獎時已印出電子發票證明聯或於消費時已索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎及雲端發票專屬500元、800元獎。