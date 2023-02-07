台中國家歌劇院「NTT Arts NOVA」系列節目《在消逝之前，能不能喜歡我？》，與中興大學實驗室合作設計「發電地板」等裝置，演員用身體發電可大幅減少舞台電力。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院推動綠色劇場，邁向藝術永續。台中國家歌劇院7日表示，新品牌「NTT Arts NOVA」系列節目《在消逝之前，能不能喜歡我？》互動展演提出廢料服飾、展演節能及廢棄物再造等3大永續承諾，與中興大學實驗室合作設計「發電地板」等裝置，舞者演出過程透過身體舞動可造電使用，展演全程可節省近五成電力。

台中國家歌劇院表示，2023年持續綠色行動，節目製作納入永續思考，NTT Arts NOVA系列節目新藝計畫《在消逝之前，能不能喜歡我？》，表演透過舞蹈肢體、科技藝術及音樂，並結合觀眾互動，是相當特殊的「互動式綠能藝術展演」。

台中國家歌劇院說，計畫團隊與中興大學實驗室合作設計「發電地板」等裝置，舞者在發電地板上舞動肢體，將身體摩擦所產生的能量，轉為電力提供演出所需，目前團隊排練也是藉由踩腳踏車裝置提供部分燈光電力，展演將自5月13日至21日，在歌劇院凸凸廳演出。

《在消逝之前，能不能喜歡我？》創作者暨計畫主持人盧子涵表示，展演結合音樂及視覺，透過舞蹈及音樂的動能產生電能，並提出「永續承諾」包括，演員以100％廢料服飾登場；與中興大學實驗室合作在舞台設「發電地板」及腳踏車等發電裝置，演員在展演時透過身體造電，提供演出所需電力，展演全程約可節約電力48％，此外，並推動永續再生杯墊。

興大教授賴盈至表示，一般人在冬天穿脫衣物常磨擦產生靜電，將舞台上演員在舞動等動作摩擦產生的靜電，轉換成電力，即可驅動電子原件發亮；共同創作人柯朝銘也指出，透過壓電設計利用彈奏樂器可帶動壓電片的震動而發電。