能高越嶺步道6K處大崩壁，疑大雨加上地震影響造成土石鬆動，山友也拍下驚險的一刻。（山友提供）

能高越嶺步道6K處大崩壁路段，今(7)日上午9時許，疑似近日大雨加上清晨花蓮外海地震影響，出現大面積地土石崩塌，驚險畫面全被目擊山友拍下。

從影片中可見，先有4名山友擔心落石，冒險快步通過此處大崩壁路段，拍攝者一邊觀察山壁上的情況，一邊提到「落石聲不斷，所以快速通過，快跑」，就在4名山友還未通過該路段時，鏡頭前便出現大崩壁上方開始落石不斷滑落，驚險情形也讓拍攝山友不斷驚呼「哇！哇！哇！我們可能過不去囉！看到落石了沒，好大一批」，並且大聲呼叫先行的4名山友們「趕快走」，最後拍攝者與其他山友們在落石停止滑落後，驚險的通過大崩壁路段，這起崩塌事件並未造成任何傷亡。

由於清晨4時20分花蓮外海發生規模5.1的地震，最大震度達4級，隨後4時26分以及6時12分又發生2次規模3以上餘震。初步研判可能是地震造成土石鬆動，加上山區又下了一晚上的雨，才讓山壁出現大規模坍方。