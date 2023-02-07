美國軍方執行此次擊落中國高空氣球任務的北美防空司令部指揮官范赫克（Glen VanHerck）表示，此前未能及時發現一些疑似中國偵察氣球闖入，之後才從情報機構得知了這些氣球的資訊。美國媒體認為，這一表態承認了美國存在防禦漏洞。

《華爾街日報》報導，美國北方司令部(Northern Command)和北美防空司令部(North American Aerospace Defense Command)司令格倫．范赫克上將把以前在探測氣球方面的失誤與上週六軍方擊落一艘飛艇進行了對比，他承認確實存在監控漏洞，並表示美國正試圖弄清早前的相關飛行未被發現的原因。

范赫克在一次新聞發佈會表示：「我們之前未發現那些威脅，這是我們必須弄清楚的領域態勢感知方面的漏洞。」至於最近這次闖入，范赫克稱，美國採取了反制措施以防止該氣球收集情報，在該飛行器上周穿越美國時對它進行了研究，並希望通過收集到的殘骸對其能力作更多瞭解。

《路透》引述范赫克的話說，被擊落的氣球位於200呎（約60.9米）高空，載有重約數千磅的物件。這次行動有多架軍機參與，但只有一架F22戰機負責發射飛彈。氣球墜落地點面積約為1500平方公尺，由美軍戰艦負責收集氣球殘骸。

報導說，范赫克沒提供以往進入美國境內氣球的細節，以及它們在美國上空的飛行位置。他說：「我可以告訴你，我們沒有檢測到這些威脅，這是一個領域意識的漏洞（A Domain Awareness Gap）。」

范赫克補充道，美國情報部門是在事後根據「其他收集情報的手段」確定了此前入侵氣球的狀況，但他沒有提供更多細節說明這是網路間諜活動、電話截聽或是透過人員調查所得。