曹雅雯近期忙籌備新專輯，耗費許多精神心力。（新視紀整合行銷提供）

紀露霞、劉福助、文香、董事長樂團等人，將於18、19日參與桃園市政府文化局於桃園展演中心舉辦「穿樂百年 咱的臺語歌-臺語百年歌曲音樂會」。2場的壓軸嘉賓分別為曹雅雯、許富凱，2人原定8日出席彩排記者會，但因為許富凱父親日前突然病倒正住在加護病房，他決定多留時間陪伴家人，將彩排工作調整延期。

許富凱感謝主辦、相關人員體諒與關心，並替父親謝謝大家的祝福，他表示，一直都很喜歡與前輩們同台演出，能吸收前輩們的經驗且可以聊聊家常，希望大家都好、平安健康，這是對他是最幸福的禮物。

曹雅雯先前正忙製作新專輯，耗費許多心力，坦言蠻累的，現在是想要好好休息，加上最近身體有點微恙不舒服，「可能在暗示真的需要好好休息。」新年希望是要以好好保養身體為第一目標，也希望能夠多花一點時間陪家人，計畫想帶著爸媽出國旅行。

她年假時，帶著父母、舅舅等10多位親朋好友一起赴花蓮之旅，從訂民宿、安排餐廳都由她一手包辦安排，期間看著大家的玩得很開心，她也覺得放下工作、享受休息，心情舒暢。