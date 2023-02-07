韓國政府7日決定向土耳其地震災區派遣110多人組成的「大韓民國海外緊急救援隊」（KDRT），馳援土耳其地震災區。

為協助土耳其克服地震災害，韓國總統尹錫悅下令迅速推進利用韓軍運輸機，緊急派遣救助人員和支援急救醫藥品的工作。

當天凌晨1時許，尹錫悅還在推特發文向土耳其和敘利亞的地震災害表示哀悼，並提出將給予人道主義援助。尹錫悅在推特發文稱：「土耳其人和敘利亞人正身陷困境，為此感到非常遺憾。韓國向痛失所愛的人們表示深切的哀悼」，「土耳其是6·25戰爭與韓國浴血與共的兄弟國家」，「我們將竭盡所能給予幫助」

當天，韓國總統室宣傳首席秘書金恩慧還追加進行了書面新聞發布會。據發布會稱，尹錫悅強調：「1950年，面對共產侵略，土耳其毫不猶豫立即派兵，是韓國的兄弟國家」，並向在此次事故中失去生命的人們和遺屬表示深切哀悼。他還指示外交部等有關部門，迅速推進利用韓軍運輸機，緊急派遣救助人員和支援急救醫藥品的工作。

1950年6月25日，朝鮮半島爆發韓戰，在美軍進駐南韓幾個月後，土耳其也加入支援行列，派出約1萬5千陸軍兵力，組成「土耳其旅」，在1950年至1953年的韓戰期間接受聯合國軍指揮。