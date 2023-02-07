由於東北季風影響，明（8）日東半部地區降雨較全面、有短暫雨，基隆北海岸及大台北東側的降雨機率高，北部、宜花整天舒適到偏涼，中南部日夜溫差大。氣象局表示，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，今晚至明晨中南部地區有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局指出，明天東半部地區有短暫雨，基隆北海岸及大台北東側的降雨機率高，新竹以南多雲到晴，僅中部山區偶有零星飄雨；溫度方面，夜晚清晨台南以北低溫15到17度，其他地方在18到20度，白天北部及宜花高溫約20到22度，其他地方高溫在26到29度。

氣象局分析未來降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，周四（9日）東北季風減弱，東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣白天氣溫稍回升；周五（10日）東北季風增強，周六（11日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，北台灣整天有涼意。

下周日（12日）東北季風減弱，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣白天氣溫稍回升；下周一（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周二（14日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，各地天氣轉冷。

下周三、下周四（15日、16日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，下周五（17日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，氣溫回升。